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Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Вірменії

Автор: Анастасия Рокитна

Українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Про це повідомляє прес-служба посольства.

Відомство, зокрема, закликає українців, які там вже перебувають, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону.

"У зв’язку із загостренням воєнного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, посольство України в Республіці Вірменія рекомендує тимчасово утриматись від поїздок до Вірменії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, РБК-Україна писало, що зараз відбувається на районі Нагірного Карабаху.

Зазначимо, у Росії запропонували зробити Крим майданчиком для переговорів по Карабаху.

Тим часом, Канада запропонувала посередництво в конфлікті у Нагірному Карабасі.

РБК-Україна писало, що в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною. Також Азербайджан оголосив часткову мобілізацію.

Прогноз погоди
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