Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канари

Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канарські острови через пожежі. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України.

У консульстві попередили про масштабну пожежу у гірській місцевості острову Гран-Канарія у зв'язку з якою була здійснена евакуація місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах.

"Консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острову, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда. Особам, які перебувають на острові Гран-Канарія, слід проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на одному з Канарських островів Гран-Канарія горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація. Попередньо встановлено, що підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс.