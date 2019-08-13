Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Канары

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Канарские острова из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.

В консульстве предупредили о масштабном пожаре в горной местности острова Гран-Канария, в связи с которым была осуществлена эвакуация местного населения в охваченных стихийных бедствием районах.

"Консульство Украины в Малаге рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения горных и лесных зон указанного острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда. Лицам, которые находятся на острове Гран-Канария, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность и отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало, что на одном из Канарских островов Гран-Канария горит около тысячи гектаров лесных массивов, проведена массовая эвакуация. Предварительно установлено, что подозревается 55-летний мужчина, по вине которого и вспыхнул лес.