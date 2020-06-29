ЄС готовий відкрити кордони для 15 країн, - Euronews

Фото: кордон ЄС (twitter/euronews)

У списку, як і раніше, немає України, а також США, Росії та Бразилії

Євросоюз попередньо затвердив новий проект списку 15 країн, громадянам яких буде дозволено в'їжджати на територію ЄС після відкриття кордонів. Впускати туристів плнують дозволить з 1 липня.

Про це повідомляє Euronews.

У Брюсселі досі обговорюють два списки країн - один для тих, кого прийматимуть, інший для тих, кого не будуть. Euronews передає, що отримав з дипломатичних джерел ЄС останній проект списку країн, для яких будуть відкриті кордони Європи.

В цьому списку немає Бразилії, США і Росії - вони досі виключені через високий рівень захворюваності коронавірусною інфекцією.

Останній проект списку був погоджений країнами ЄС в п'ятницю і містить 15 країн. Джерела також піддали сумніву дату відкриття кордону 1 липня, припускаючи, що угоди не буде досягнуто вчасно.

Повний список країн, громадянам яких буде дозволено в'їзд в Європу відповідно до списку-чернетки, виглядає так:

Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея,Таїланд, Туніс, Уругвай.

Громадян з Китаю готові впускати за умови, що країна підтвердить взаємне зняття обмежень.

Критерії для допуску тих чи інших країн засновані на епідеміологічних даних, і в четвер проект списку включав 54 країни. Тепер їх 15.

Нагадаємо, в неділю, 28 червня, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що не виключає, що окремі кордони в Європі доведеться знову закрити в разі різкого зростання заражень COVID-19.

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Автор: РБК-Україна