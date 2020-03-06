Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року

Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій в цьому році. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, уряд знайде для цього кошти в бюджеті.

"Це етичне питання перед людьми, які своїм трудовим життям заслужили свої пенсії. Ми, звичайно, будемо проводити індексацію пенсій в цьому році, для цього треба подивитися, чим ми володіємо в бюджеты, і ми це почали робити вже сьогодні", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 березня заявив, що Кабінет міністрів готує рішення щодо індексації пенсій українцям. Як зазначив Гончарук, відповідно до закону, уряд протягом року повинен ухвалити рішення щодо індексації пенсій.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн.

Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.