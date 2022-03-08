Українцям показали нове відео про роботу Bayraktar: мінус один російський "Бук"

Збройні сили України знищили самохідний зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів. Зазначається, що для цього вони задіяли ударний безпілотник Bayraktar.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренко.
Урядовець опублікував відео моменту прицільного удару по ворожій техніці.
"Мінус один російський "Бук", - написав Гончаренко.
Додамо, що ЗРК "Бук" призначений для ураження цілей, що рухаються, на малих і середніх висотах.
Також з початку війни російські військові втратили:
Раніше ми повідомляли, що у повітряному бою під Києвом знищено третій російський винищувач.
Також ми писали, що у Миколаєві поліцейські точними пострілами знищили танк окупантів.
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