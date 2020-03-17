Українцям через паніку на ринках радять зберігати заощадження в доларах

Через паніку на світових фінансових ринках українцям рекомендують зберігати заощадження в доларах. Про це РБК-Україна розповів аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

За його словами, на сьогодні вигідніше зберігати заощадження в американських доларах.

"Долари актуально міняти ближче до квітня, коли спаде паніка. На даний момент курс штучно штовхатимить далі вгору", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара до гривні продовжує зростати на хвилі паніки через пандемії коронавіруса.

Станом на 17 березня курс долара в обмінних пунктах за день підскочив на 1,5 гривні. Зокрема, на готівковому ринку середній курс продажу долара досяг 28,68 гривні, середній курс продажу євро складає 31,72 гривні.

Раніше РБК-Україна писало, що в галузях, які постраждають від карантину, за грубими оцінками, працює близько 1,5 млн осіб. І це не рахуючи тих, хто працевлаштований неофіційно. При цьому говорити про суми збитків для бізнесу поки ще рано, враховуючи, що карантин може бути продовжено на більш тривалий термін, ніж поки що планується.