Українцям відкрили кордони ще 13 країн

Для українців відкрилися для в’їзду ще 13 країн. Станом на зараз таких країн вже 39.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Він пояснив, що за тиждень додалися, зокрема, Болгарія, Мальдіви, ОАЕ.

"Не кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в’їзд, треба керуватися рішеннями влади, тому я прошу перед в’їздом перевіряти інформацію", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, для тих, хто повертається з України, Литва скасувала самоізоляцію.

Крім того, уряд Польщі передумало скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для авіапасажирів з України, і українцям доведеться знову відбувати карантин, який скасували 1 липня.

Зазначимо, Європейський союз відновив так званий "зелений список" країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС.

Втім, Болгарія дозволила українцям в'їзд без обсервації та тестів на COVID-19.