Литва скасувала самоізоляцію для прибулих з України

Фото: людина в масці (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це повідомив МОЗ Литви

Для тих, хто повертається з України, Литва скасувала самоізоляцію. Раніше була вимога про обов'язкову ізоляцію протягом 14 днів після повернення з нашої країни.

Про це повідомляє baltic-course.

Міністерство охорони здоров'я Литви заявило, що для жителів країни, що повертаються з Хорватії, з понеділка обов'язкова двотижнева ізоляція для запобігання поширенню коронавірусу, своєю чергою для прибуваючих з України вона не потрібна.

Такий же порядок зараз діє відносно громадян Люксембургу, Португалії, Болгарії та Румунії. Прибуваючим з Ісландії та Іспанії з понеділка також буде рекомендовано ізолюватися.

Нагадаємо, 3 липня уряд Польщі передумав скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для авіапасажирів з України, і українцям доведеться знову відбувати карантин, який скасували 1 липня.

Як писало РБК-Україна, раніше в МІУ заявили, що ряд країн готовий приймати українських туристів в умовах пандемії, однак ситуація з відкриттям кордонів постійно змінюється.