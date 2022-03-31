Деяких інтернет-провайдерів виключать з держреєстру через відмову блокувати пропаганду

Деякі українські інтернет-провайдери відмовляються блокувати російську пропаганду. Їх буде виключено з державного реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку .

Зазначається, що першим з реєстру виключать ТОВ "НЕТАСІСТ". Нацкомісія визначила, що оператор не заблокував російську пропаганду та ворожі домени під час воєнного стану.

Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Зокрема, їм загрожує:

встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

"В умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку РФ", - йдеться у повідомленні.