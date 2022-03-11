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Українцям пояснили, що робити, якщо зникне інтернет та мобільний зв'язок

Автор: Тетяна Самарук

Під час війни в Україні є загроза, що російські окупанти можуть вивести з ладу об'єкти зв'язку. Тому важливо знати, що робити, якщо зникне ынтернет і мобільний зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання BRDO.

Наразі існує загроза, що окупанти можуть вивести з ладу об’єкти зв’язку, точки обміну трафіком, а також вузлові станції. У такому випадку працюватимуть мережі лише тих операторів, які мають більше резервних чи альтернативних каналів зв’язку.

Однак, якщо таких атак не буде, то зв’язок залишиться, але постане питання стабільності і якості роботи операторів в цей період.

Також у всіх операторів є свої генератори, але надовго їх не вистачить.

У випадку із відсутністю електропостачання мобільні телефони не будуть працювати так само.

Зв'язок у Києві

У Києві розташовані головні вузли й точки обміну трафіку. Теоретично окупанти могли вивести з ладу, але ці ризики не виправдалися. Більш того, оператори зв'язку зараз вживають заходів щодо розміщення резервних систем управління мережами в безпечних локаціях.

Який інтернет стабільніший в умовах війни

В Україні близько 2 тисяч операторів по всій країні, які надають послуги інтернету. У них є альтернативні маршрути, а кілька десятків операторів мають свої захищені канали закордоном - в цьому випадку зв'язок буде більш стабільною, а ситуація менш критичною в порівнянні з мобільним інтернетом.

На що може вплинути відключення або нестабільний зв'язок

Інтернет використовується у всіх галузях. Тому банки будуть працювати з перебоями, великі інфраструктурні об'єкти залишаться без зв'язку, і це проблема. Решта галузей будуть паралізовані без інтернету.

Як підготується до відключення інтернету і мобільного зв'язку:

  • необхідно зарядити портативні прилади зв'язку;
  • встановити будь-який додаток, який використовує Wi-Fi та Bluetooth.

Раніше ми повідомляли, що у Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету.

Також ми писали, що бомбосховища в Україні підключають до Інтернету, але є важлива умова.

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