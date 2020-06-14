Українцям нарахували 4,5 млн грн штрафів за порушення карантину

Українські суди винесли рішення про стягнення штрафів за порушення карантину на суму 4,5 млн гривень. Загалом правоохоронці склали більше 12,5 тисяч адмінпротоколів.

Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко під час селекторної наради за участі президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський, зокрема висловив занепокоєння збільшенням кількості випадків зараження коронавірусом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину і зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, 13 червня сьогодні в Україні зареєстрували черговий антирекорд нових випадків коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні і попередив, що карантин можуть посилити.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, контролюючим органам доручено значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм.