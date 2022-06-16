Українцям нагадали, що категорично заборонено робити проходячи блокпост

Під час воєнного стану в країні українці повинні дотримуватися низки правил під час проходження блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України у Facebook.

При цьому наголошується, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку, а також робити різкі рухи і виходити з автомобіля без дозволу військових.

Для того щоб пройти блокпост необхідно:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні повістки можна вручати особисто не лише після встановлення місця проживання, а навіть на блокпостах. Це не заборонено законом.

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