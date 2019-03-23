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Українцям почали надходити запрошення для участі у виборах


Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019

З п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати листи запрошень для участі у президентських виборах 2019. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, громадянам почали надходити листи з запрошенням до участі у президентських виборах, в яких вказано, що громадянин є у попередньому списку виборців. Також у листі вказана дата та час проведення виборів.

"Запрошуємо вас узяти участь у чергових виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Вас включено до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці. Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщення для голосування...", - йдеться у запрошення.

Окрім того, виборцям пропонують за необхідності зв’язатись з працівниками виборчих дільниць за телефонами, які вказані у запрошенні.

"У запрошені вказано, що вас включено до попереднього списку. Якщо ви є у попередньому списку, то будете і в остаточних списках виборців. Попередні списки складаються поки що, адже всі бажаючі ще можуть змінити адресу місця голосування. Після 25 березня будуть затверджені остаточні списки", - повідомили РБК-Україна працівники ДВК.

 

У дільничних виборчих комісіях наголошують, що наявність в списках можна перевірити на сайті Державного реєстру виборців або за телефонами дільниць.

"Якщо хтось не знайшов своє запрошення, зателефонуйте до ДВК, назвіть нам прізвище і ми подивимся у відомостях є воно у списках чи ні.  Зазвичай, запрошення кладуть до поштової скриньки виборця. На голосування запрошення брати не потрібно. Тільки паспорт або інших документ, що підтверджує громадянство України", - повідомили на дільниці.

За словами мешканців будинку, у Святошинському районі міста Києва, деякі запрошення були покладені у поштову скриньку, а деякі поклали у вхідних дверях.

Нагадаємо, раніше глава Нацполіції України Олександр Фацкевич повідомив, що поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії. Понад 400 правоохоронців будуть охороняти 199 окружних виборчкомів.

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