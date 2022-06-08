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Українцям компенсують ремонт пошкодженого житла, зроблений своїм коштом: як і коли

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Громадянам України відшкодують усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок вторгнення РФ. Кабмін розпочне фіксацію збитків найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Зараз зосередимося на прискоренні фіксації збитків, щоб кожен, хто робить зараз ремонт за свій рахунок, розумів - держава компенсує витрати, як тільки наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи", - наголосив голова українського уряду.

За словами Шмигаля, він уже доручив Мінрегіону зайнятися створенням єдиного документа, в якому фіксуватимуть усі збитки в кожному будинку та квартирі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. Виручені гроші підуть на компенсацію постраждалим від російської агресії.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів виділив кошти на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у період воєнного стану.

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