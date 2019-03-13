Українському консулу дозволили відвідати військовополонених моряків

Зустрічі з моряками відбудуться протягом 3-15 березня

Украинскому консулу позволили в течение 13-15 марта посетить украинских военнопленных моряков в московском СИЗО “Лефортово”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко соответствующие разрешения украинскому консулу выдало руководство СИЗО "Лефортово".

“На днях мы получили разрешение от руководства СИЗО “Лефортово” о посещение сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве”, - сказала пресс-секретарь.

Она выразила надежду, что консул сможет встретиться с каждым пленником.

В то же время Зеленко подчеркнула, что украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья военнопленных.

“Мы в очередной раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы назначать психолого-психиатрические экспертизы, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", - сказала Зеленко.

РБК-Украина писало, что российское следствие назначило уже 14 военнопленным украинским морякам в РФ психолого-психиатрическую экспертизу, что нарушает права военнопленных.

Ранее посольство США в Украине призвало Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе и всех украинских политзаключенных.