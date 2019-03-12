У РФ призначили психіатричну експертизу 14 українським морякам

Фото: суд на українськими моряками в РФ (twitter.com OgonWatch)

Мова йде про В'ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Володимира Терещенка

Російське слідство призначило ще трьом військовополоненим українським морякам в РФ психолого-психіатричну експертизу, що порушує права військовополонених. Про це написав в Facebook адвокат Микола Полозов.

Мова йде про В'ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Володимира Терещенка. Їх захист заперечував проти призначення даної експертизи.

"У зв'язку з явним наміром слідства провести цю експертизу, незважаючи на заперечення захисту, всі адвокати заявили клопотання про забезпечення присутності захисника при проведенні експертизи щодо кожного військовополоненого", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, до цього РФ призначила психолого-психіатричну експертизу ще 11 морякам. Після чого посольство США в Україні закликало Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків у Керченській протоці.

"Замість того щоб проводити психіатричні експертизи щодо українських моряків, що порушує їх права, Росія повинна негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв'язнів", - заявило Посольство США в Україні.

Зазначимо, В'ячеслава Зінченко, Андрія Драча, Володимира Терещенка і ще 16 моряків суд залишив під вартою до квітня. Дата нового розгляду ще чотирьох військовополонених, чию справу було знято з розгляду, ще не призначена.

РБК-Україна писало, що глава місії Фіона Фрейзер на презентації нової 25-ї доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні заявила, що затриманим українським морякам в РФ повинні надати захист згідно з міжнародним гуманітарним правом.