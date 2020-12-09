На українському фармринку будуть відбуватися процеси злиття або поглинання компаній, - Шимків

Фото: Дмитро Шимків (прес-служба)

Пандемія COVID-19 для більшості фармкомпаній стала серйозним економічним викликом, в тому числі через сильну фрагментацію українського фармринку. Тому в майбутньому варто очікувати процесів злиття або поглинання компаній.

Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Український ринок мегафрагментований. Пандемія принесла досить істотні економічні виклики. Ці чинники підштовхують власників або до об'єднання, або до поглинання. Можливо, учасниками цього процесу стануть фінансові структури", - зазначив він.

Шимків нагадав, що різке, але короткочасне, зростання споживання препаратів у березні змінилося найбільшим за останні 20 років падінням вже у квітні-травні - понад 20%, що суттєво позначилося на фармбізнесі. На споживанні лікарських засобів, за його словами, негативно позначилися відстрочка планових операцій і зменшення кількості візитів до лікарів і, відповідно, менша кількість призначень ліків.

Крім того, значний вплив на фармринок і виробників мав фактор зниження доходів населення.

Шимків також зазначив, що "Дарниця" регулярно отримує пропозиції по M&A і розглядає їх.

"За розрахунками міжнародних компаній, вартість "Дарниці" становить близько $0,5 млрд. Ми є найбільшим виробником за обсягами реалізації продукції, частка найближчого конкурента - це половина наших обсягів. Це важливо, тому що зараз існує глобальний виклик відносно можливості виробляти велику кількість препаратів у великих партіях. З точки зору ефективності та інноваційності ми тримаємо лідерство. Ми регулярно отримуємо пропозиції щодо M&A і розглядаємо їх. Ми постійно шукаємо можливості неорганічного зростання", - додав він.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і розв'язання проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.