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Від українського політв'язня в Росії вимагають гроші, погрожуючи ШІЗО

Автор: Дмитро Левицький

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про порушення прав українського політв'язня Олексія Бессарабова, який перебуває у виправній колонії в Ставропольському краї Росії. Від українця під погрозами вимагають гроші.

Про це український омбудсмен написала у своєму Telegram-каналі.

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Рідні політв'язня розповіли омбудсмену, що росіяни змушують його виплатити незаконно присуджений штраф у розмірі 300 тисяч рублів коштом державної матеріальної допомоги від України або шляхом виконання примусових робіт.

"Після відмови Олексія це робити, шантаж та погрози щодо видворення його в ШІЗО з боку адміністрації колонії посилилися", - сказала Денісова.

За словами омбудсмена, такі дії керівництва колонії порушують Європейську конвенцію з прав людини та Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, схвалені ООН.

Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вивчити ситуацію та вжити невідкладних заходів з відновлення його прав.

"Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на країну-агресора РФ задля недопущення порушень прав незаконно ув’язнених громадян України та якнайшвидшого їх звільнення", - додала вона.

Нагадаємо, за останніми даними Денісової, на території окупованого Криму та в Росії незаконно утримують понад 100 українців, але їх кількість постійно збільшується.

Також Денісова називала кількість українців, яких незаконно утримують на території ОРДЛО.

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