Від українського політв'язня в Росії вимагають гроші, погрожуючи ШІЗО

Рідні політв'язня розповіли омбудсмену, що росіяни змушують його виплатити незаконно присуджений штраф у розмірі 300 тисяч рублів коштом державної матеріальної допомоги від України або шляхом виконання примусових робіт.

"Після відмови Олексія це робити, шантаж та погрози щодо видворення його в ШІЗО з боку адміністрації колонії посилилися", - сказала Денісова.

За словами омбудсмена, такі дії керівництва колонії порушують Європейську конвенцію з прав людини та Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, схвалені ООН.

Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вивчити ситуацію та вжити невідкладних заходів з відновлення його прав.

"Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на країну-агресора РФ задля недопущення порушень прав незаконно ув’язнених громадян України та якнайшвидшого їх звільнення", - додала вона.