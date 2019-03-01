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Українського консула не допустили в колонію РФ до політв'язню Кольченко

Новини » Політика    01.03.2019 - 15:44
Українського консула не допустили в колонію РФ до політв'язню Кольченко
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

Керівництво колонії аргументувало відмову тим, що Кольченко нібито є громадянином РФ

Українського консула знову не пустили в російську колонію до політв'язня Кремля, кримському активісту Олександр Кольченко. Про це заявила речник МЗС України Катерина Зеленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За її словами, керівництво виправної колонії № 6 по Челябінській області 25 лютого відмовив українським консулам у відвідуванні Олександра Кольченко, аргументуючи це тим, що Олександр нібито є громадянином Російської Федерації.

Зазначимо, активіста Олександра Кольченко затримали у Криму разом з режисером Олегом Сенцовим в травні 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка-до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 січня Олександра Кольченко в колонії в Копейску (РФ) відвідав адвокат Уральської правозахисної групи. Зі слів адвоката, Кольченко ще більше схуд і став замкнутим.

РБК-Україна писало, що Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.

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