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Суд Лондона схвалив арешт власника українського банку-банкрута

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П'ятниця 10 червня 2022 12:14
Суд Лондона схвалив арешт власника українського банку-банкрута Фото: юрист Ольга Гутовська (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Високий суд Лондона у багатомільйонній справі схвалив арешт Сергія Тищенка, відомого в Україні як власника збанкрутілого банку "Фортуна" та групи компаній "Фактор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ суду та юриста Ольгу Гутовську.

Як відомо, "Фортуна банк" було визнано неплатоспроможним та ліквідовано у 2017 році. У банку було запроваджено тимчасову адміністрацію на підставі рішення правління Національного банку від 26 січня 2017 року №55-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних".

Позивач у цій справі, відома англійська фінансова компанія WWRT Limited (ВВРТ Лімітед) стверджує, що Тищенко разом зі своєю колишньою дружиною Оленою Тищенко викрали з банку близько 100 мільйонів доларів.

Директор WWRT Limited, юрист Ольга Гутовська заявила, що справу у Високому суді було розпочато у 2020 році за позовом WWRT Limited.

Раніше за клопотанням WWRT Limited Високий суд Лондона наклав арешт на майно Тищенків вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів (81,25 млн доларів США, або близько 2 млрд гривень).

"Я пишаюся професіоналізмом своїх колег у WWRT Limited та Gutovska & Partners, які ведуть цю та інші справи WWRT Limited в Лондоні. Ми задоволені указом про арешт і вдячні суду за можливість домогтися справедливості", - заявила юрист.

Наразі відомо, що Сергій Тищенко відмовився здатися правоохоронним органам. Поліція Англії розшукує його для взяття під варту та відправлення до в’язниці Белмарш.

В’язниця Белмарш знаходиться на південному заході Лондона, де відбувають арешт такі відомі в’язні як терорист Хашем Абеді, який організував терористичний акт на концерті Аріани Гранде у Манчестері у 2017 році, де загинуло 22 особи, та Джуліан Асанж, відомий американський журналіст і засновник Вікілікс, який "злив" секретні дані Сполучених Штатів Америки у 2010 році.

Ольга Гутовська - міжнародний юрист, проживає у Великобританії, є керуючим партнером міжнародної юридичної фірми “Gutovska & Partners” (Гутовська та партнери) та власником мажоритарного пакету акцій і директором англійської фінансової компанії WWRT Limited.

Gutovska & Partners надає послуги у сфері вирішення спорів і комерційного права у країнах EMEA (у Європі, на Близькому Сході та в Африці), в Україні, а також у США. WWRT Limited займається реструктуризацією та стягненням боргів. Відомо, що Гутовська добивається арешту і щодо інших власників українських банків-банкрутів, яких вона звинувачує у шахрайстві і викраденн

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