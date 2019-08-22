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Українське посольство в США закликало не повертати Росію в G8

Новини » Політика    22.08.2019 - 10:20
Українське посольство в США закликало не повертати Росію в G8
Фото: будівля посольства України в США (з відкритих джерел)

У посольстві висловили стурбованість через заяви про можливе повернення Росії в G8

Посольство України в Сполучених Штатах Америки відреагувало на нещодавні пропозиції лідерів країн-членів "Великої сімки" щодо повернення Російської Федерації до G8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства у Facebook.

Так, в українському посольстві висловили стурбованість через нещодавні заяви щодо можливого повернення Росії до G8. У дипломатичному відомстві закликали лідерів країн G7 не відступати від своєї попередньої позиції щодо виключення Росії з організації.

"Закликаємо лідерів країн-членів "Групи семи" не відступатися від своєї принципової позиції і спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки", - заявили в посольстві.

Крім того, в посольстві нагадали, що Росія була виключена з організації через незаконну анексію Кримського півострову та агресію на Донбасі та наголосили, що Москва продовжує віддалятися від принципів та стандартів організації.

Українське посольство в США закликало не повертати Росію в G8

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив за повернення Росії до G8. Пізніше Трамп повторно заявив, що підтримує ідею французького президента Еммануеля Макрона та додав, що Вашингтон підтримував виключення Росії з G8 через те, що Кремль "переграв" попереднього президента США Барака Обаму.

Зі свого боку канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі у середу, 21 серпня, не підтримали таку ініціативу.

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