Опубліковано нові докази участі росіян у анексії Криму

Фото: моряки з крейсера "Москва" засвітили медалі за окупацію Криму (wikipedia.org)

Волонтери виявили докази участі двох російських моряків в анексії Криму

Волонтерська спільнота InformNapalm оприлюднило докази участі крейсера "Москва" Чорноморського флоту Російської Федерації в анексії українського Криму. Розслідування волонтерів опубліковано на їх сайті.

Розслідування базується на публікаціях в соціальній мережі "ВКонтакте", яка заблокована в Україні. Зокрема, в соцмережі є група ракетного крейсера "Москва", в якій моряки і родичі обмінюються інформацією про службу на кораблі.

У групі розміщено повідомлення Ельміри Ахметвалієвої із закликом проголосувати за свого брата-футболіста, який служив на крейсері. Повідомлення було проілюстровано фото чоловіка з медаллю за окупацію Криму.

За даними розслідувачів, крейсер "Москва" на момент анексії Криму входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів, на базі якої в грудні 2014 року відновили 30-ю дивізію надводних кораблів Чорноморського флоту Росії.

Було знайдено три сторінки її брата Ельміра Ахметвалієва, на сайті спортивної соціальної мережі goalstream.org виявили більш детальну інформацію про цього спортсмена і військовослужбовця з Татарстану.

Інший фігурант розслідування - Дмитро Борисенко, також нагороджений медаллю за окупацію Криму. У своєму профілі він не вказав номер військової частини і назву корабля, на якому служив. Однак опублікував фото з картою, на якій вказані прізвища двох командирів бойових частин крейсера "Москва" - Олексія Тараненка та Станіслава Курбанова. В альбомі Борисенка є фото, зроблене на крейсері "Москва".

Фото: докази участі російських моряків в анексії Криму (informnapalm.org)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав свою юрисдикцію Києва за позовом про дискримінацію кримських татар і українців на півострові.