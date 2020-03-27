Українсько-польські ділянки кордону сьогодні перетнули понад 12 тис. осіб

На кордоні з Польщею пропустили вже понад 12 тисяч громадян України. ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Зазначається, що у пунктах пропуску значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту.

Повідомляється, що через українсько-польські ділянки кордону станом на 18:00:

У пункті пропуску "Ягодин":

залучено 20 автобусів, наданих органами місцевої влади Волинської та Рівненської областей;

пропущено 5600 осіб;

У пункті пропуску "Рава-Руська":

залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області;

пропущено 3729 осіб;

черга - 50 осіб;

У пункті пропуску "Краківець": о 17:00 розпочали пропуск на пішому напрямку, де за 1 годину пропустили 160 осіб.

Станом на 18:00 залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області, 2 автобуси ДСНС, 4 мікроавтобуси волонтерів.

У русі до пункту пропуску: 7 автобусів від Львівської облдержадміністрації та 2 автобуси ДСНС;

пропущено - 3178 осіб;

черга - 1800 осіб.

Нагадаємо, перед закриттям кордонів України на виїзді з Польщі утворилися багатотисячні черги. Зокрема, станом на полудень 27 березня в пунктах пропуску на польській стороні перебували майже 4 тисячі українців, які намагаються перетнути кордон у пішому порядку.

Як повідомляло РБК-УКраїна, в рамках карантину через коронавіруса з 27 березня кордону України закриють для всіх, в тому числі і для українських громадян.