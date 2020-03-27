Українсько-польські ділянки кордону сьогодні перетнули понад 12 тис. осіб

У зв’язку зі зростанням кількості осіб на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн
На кордоні з Польщею пропустили вже понад 12 тисяч громадян України. ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Зазначається, що у пунктах пропуску значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту.
Повідомляється, що через українсько-польські ділянки кордону станом на 18:00:
У пункті пропуску "Ягодин":
У пункті пропуску "Рава-Руська":
У пункті пропуску "Краківець": о 17:00 розпочали пропуск на пішому напрямку, де за 1 годину пропустили 160 осіб.
Станом на 18:00 залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області, 2 автобуси ДСНС, 4 мікроавтобуси волонтерів.
У русі до пункту пропуску: 7 автобусів від Львівської облдержадміністрації та 2 автобуси ДСНС;
Нагадаємо, перед закриттям кордонів України на виїзді з Польщі утворилися багатотисячні черги. Зокрема, станом на полудень 27 березня в пунктах пропуску на польській стороні перебували майже 4 тисячі українців, які намагаються перетнути кордон у пішому порядку.
Як повідомляло РБК-УКраїна, в рамках карантину через коронавіруса з 27 березня кордону України закриють для всіх, в тому числі і для українських громадян.