Український тенісист Молчанов вийшов у півфінал престижного турніру АТР у Бельгії
Фото: український тенісист Молчанов вийшов у півфінал престижного турніру АТР у Бельгії (facebook.com/UKRtennis)
Український тенісист Денис Молчанов вийшов у півфінал престижного турніру. Він разом з Олександром Нєдовєсовим з Казахстану пройшли в наступний етап змагань у парному розряді на турнірі ATP-250 European Open в Бельгії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого кола українсько-казахстанський дует зустрічався з аргентинсько-іспанською парою Дельбоніс/Ернандес. Денис і Олександр виграли першу партію з рахунком 6-3, після чого їх суперники відмовилися від продовження боротьби.
Призовий фонд турніру - 508 600 євро.