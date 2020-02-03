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Переможець Australian Open-2020 став першою ракеткою світу

Новини » Спорт     03.02.2020 - 13:13
Переможець Australian Open-2020 став першою ракеткою світу
Фото: Новак Джокович (twitter.com/atptour)

Він змістив іспанця Рафаеля Надаля

Серб Новак Джокович очолив рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), оновлена ​​версія якого опублікована 3 лютого за підсумками першого в сезоні турніру Великого шолома - розіграшу Відкритого чемпіонату Австралії. Про це повідомляється на сайті організації.

Переможець Australian Open-2020 змістив на другу позицію іспанця Рафаеля Надаля, який вибув з турніру у чвертьфіналі. Лідируючу трійку замикає швейцарець Роджер Федерер. Вихід у фінал турніру в Мельбурні дозволив Домініку Тіму піднятися на четверте місце.

У топ-10 чоловічого рейтингу також входять Данило Медведєв, Стефанос Ціціпас, Олександр Звєрєв, Маттео Берреттіні, Гаель Монфіс та Давід Гоффен.

Найкращий серед українських тенісистів - Сергій Стаховський, який посідає 153 місце в рейтингу.

Раніше 32-річний Джокович чотири рази очолював рейтинг ATP, і в цілому провів 275 тижнів у ранзі першої ракетки світу.

Нагадаємо, за підсумками Australian Open-2020 українська тенісистка Еліна Світоліна стала четвертою ракеткою світу.

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