Український сноубордист став чемпіоном світу серед юніорів

Український сноубордист Михайло Харук виборов золоту нагороду юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі. Про це в Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Спортсмен став чемпіоном у дисципліні паралельний слалом.

Варто зазначити, що на чемпіонаті світу у 2017 році в дисципліні слалом Михайло фінішував 11, а у 2018 році - 8.

Нагадаємо, українка Аннамарі Данча завоювала першу в історії України медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу.