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Данча виграла першу медаль в історії України на ЧС зі сноубордингу

Новини » Спорт    05.02.2019 - 23:52
Данча виграла першу медаль в історії України на ЧС зі сноубордингу
Фото: (twitter.com/fissnowboard)

Історичне досягнення

Українка Аннамарі Данча завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу 2019 року, який проходить в американському Парк-Сіті (штат Юта). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Спорсменка завоювала нагороду в дисципліні паралельний слалом. У фіналі вона поступилася лише 0,85 секунд в боротьбі за золото швейцарці Жюлі Зогг.

Це перша медаль для української сноубордингу за всю історію виступів на чемпіонатах світу. До цього у фрістайлістов була бронзова медаль 2011 року.

Нагадаємо, напередодні 28-річна Данча в дисципліні паралельний гігантський слалом на ЧС-2019 показала кращий результат в кар'єрі, а також в історії українського сноубордингу.

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