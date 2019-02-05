Данча виграла першу медаль в історії України на ЧС зі сноубордингу

Фото: (twitter.com/fissnowboard)

Історичне досягнення

Українка Аннамарі Данча завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу 2019 року, який проходить в американському Парк-Сіті (штат Юта). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Спорсменка завоювала нагороду в дисципліні паралельний слалом. У фіналі вона поступилася лише 0,85 секунд в боротьбі за золото швейцарці Жюлі Зогг.

AND IT'S JULE ZOGG FOR THE WIN!!!



SWITZERLAND'S JULIE ZOGG IS THE 2019 @fissnowboard WORLD CHAMPION!!!!



Silver goes to the Ukrainian rider Annamari Dancha.



Congratulations Champ!!!! — 2019worldchamps (@2019worldchamps) February 5, 2019

Це перша медаль для української сноубордингу за всю історію виступів на чемпіонатах світу. До цього у фрістайлістов була бронзова медаль 2011 року.

Нагадаємо, напередодні 28-річна Данча в дисципліні паралельний гігантський слалом на ЧС-2019 показала кращий результат в кар'єрі, а також в історії українського сноубордингу.