Іран звинуватив США в брехні про причини катастрофи українського літака

В Ірані назвали інформацію про те, що український літак під Тегераном був збитий двома ракетами "великою брехнею". Про це повідомляє CNN.

Так, Іран звинуватив Сполучені Штати в поширенні дезінформації про катастрофу, в результаті якого загинули всі 176 чоловік на борту.

"Ніхто не візьме на себе відповідальність за таку велику брехню, як тільки стане відомо, що претензія була шахрайською", - заявили в Ірані.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN, посилаючись на джерела серед чиновників, повідомив, що аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані могла статися через потрапляння двох ракет "Тор", які виготовляються Росією. За словами неназваного чиновника, знайомого з даними розвідки, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Крім того, розвідувальний супутник США перед катастрофою українського літака зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака.