Український плавець Романчук завоював срібло етапу Кубка світу в Досі

Український плавець Михайло Романчук завоював срібну медаль на сьомому етапі Кубка світу в сезоні, що відбувся в Досі. Про це у Facebook повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Дворазовий чемпіон Європи подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем з результатом 3:48.61 хвилини, який приніс йому друге місце. Перемогу святкував литовець Данас Рапсіс, який випередив Романчука майже на секунду - 3:47.87.

Ще один українець Сергій Фролов у цьому запливі став сьомим.

Романчук є багаторазовим чемпіоном і призером європейських першостей, Універсіади, він також двічі ставав срібним призером чемпіонату світу.