Плавець Романчук встановив новий рекорд України

Фото: Михайло Романчук (twitter.com/OlympicUA)

Спортсмен вдало виступив на Swim Open Stockholm 2019

Український плавець Михайло Романчук виграв золото на турнірі Swim Open Stockholm 2019, пропливши дистанцію 800 м вільним стилем за 7,42:49. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національного олімпійського комітету України.

Цей результат став не тільки рекордом змагань, а й новий рекордом України - попередній також належав Романчуку. Він його встановив на чемпіонаті Європи-2018 в Глазго (7:42.96 хвилини), а тепер зняв з нього 0,47 секунди.

Український плавець Михайло Романчук відкрив сезон перемогою на міжнародному турнірі у Швеції - Swim Open Stockholm-2019.



7.42,49 - переможний час спортсмена на дистанціі 800 м вільним стилем став новим рекордом України.

Вітаємо і бажаємо не зупинятися на досягнутому! pic.twitter.com/clM38z8ZT4 — НОК України (@OlympicUA) 16 квітня 2019 р.

Ще один українець Сергій Фролов на змаганнях Swim Open Stockholm фінішував 4, поступившись Романчуку 7,44 секунд.

Відзначимо, що Романчук і Фролов вже виконали нормативи для участі в Олімпійських іграх в Токіо.

Нагадаємо, минулого року Романчук став чемпіоном світу на короткій воді на дистанції 1500 метрів вільним стилем.