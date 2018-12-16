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Українець Романчук став чемпіоном світу з плавання

Новини » Спорт    16.12.2018 - 14:39
Українець Романчук став чемпіоном світу з плавання
Фото: Михайло Романчук (noc-ukr.org)

Романчук взяв золото і встановив світовий рекорд на чемпіонаті в Ханчжоу

Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном світу на турнірі в китайському Ханчжоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет.

Повідомляється, що Романчук виграв фінальний заплив на 1500 м вільним стилем. На останніх метрах він випередив титулованого італійця Грегоріо Палтріньєрі, встановивши рекорд чемпіонатів світу на короткій воді - 14.09,14.

Українець Романчук став чемпіоном світу з плавання

Нагадаємо, раніше Романчук був визнаний найкращим спортсменом серпня за версією Національного олімпійського комітету України. Він вперше в кар'єрі удостоївся цього звання після того, як на чемпіонаті Європи в Глазго здобув три медалі: золото на дистанціях 400 і 800 метрів вільним стилем, а також взяв срібло на 1500 метрів цим же стилем.

Його тренер Петро Нагорний, в свою чергу, був визнаний найкращим тренером місяця.

Зазначимо, в минулому році Романчук на чемпіонаті світу на дистанції 1500 метрів кролем дві секунди програв Палтріньєрі (14.35,85). Тоді українець показав час 14.37,14. Третім фінішував австралієць Мак Хортон, який показав результат 14.47,70.

 

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