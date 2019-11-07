Український омбудсмен назвала кількість кримчан, яких переслідує РФ

Російська Федерація незаконно переслідує 115 жителів окупованого Криму. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

Так, за даними українського омбудсмена, Росія за безпідставними та політично вмотивованими звинуваченнями переслідує 115 жителів окупованого Криму. Зокрема, 40 кримських татар знаходяться під вартою на території РФ, 32 особи утримують на території окупованого півострову, ще 15 осіб наразі перебувають за місцем свого проживання.

Денісова зазначила, що особи, яких звільнили від відбування покарань умовно, не можуть виїхати з території окупованого Криму на материкову частину України, тому що окупаційна влада порушує їх право на свободу пересування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму журналіст Євген Гайворонський вийшов на свободу з ізолятора тимчасового тримання. Про звільнення журналіста повідомила кримська активістка Людвіка Пападопулу, однак дана інформація поки не була підтверджена окупаційною владою.

Також РБК-Україна писало, що в Росії оголосили вирок кримськотатарському журналісту Наріману Мамадеминову. Російський суд звинуватив журналіста у закликах до тероризму та засудив його до 2 років та 6 місяців ув'язнення.