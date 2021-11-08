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У Харкові затримали шпигунів. Вкрали матеріали таємних військових розробок

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Харків, Понеділок 08 листопада 2021 15:56
У Харкові затримали шпигунів. Вкрали матеріали таємних військових розробок Фото: СБУ затримала шпигунів (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України затримала "на гарячому" шпигунів. Вони викрали для іноземної сторони матеріали таємних військових розробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Контррозвідники викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії. Їх затримали після отримання ними таємних матеріалів.

"Контррозвідники встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення", - розповіли в СБУ.

Шпигун-іноземець контактував з вітчизняними фахівцями та намагався залучити їх до конфіденційного співробітництва. Він також підкупив українця, щоб той допомагав збиратися таємну інформацію.

"За результатами проведених обшуків вилучено засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на наявність додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів", - зазначили в службі.

Наразі іноземцю повідомлено про підозру у шпигунстві. Його відправили під варту. Українцю повідомили підозру у державній зраді і також арештували.

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Служба безпеки України Харків
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