Український консул зустрінеться з Грибом

Зустріч відбудеться в день, коли відбудеться чергове судове засідання над Грибом

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение суда в РФ на посещение украинского политического заключенного Павла Гриба. Об этом сказала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге, сообщает Укріфнорм.

Она анонсировала встречу в понедельник, 4 марта. В этот же день состоится очередное судебное заседание над Грибом, на которое должны приехать мать и врач пленника. Она подчеркнула, что врач планирует в очередной раз заявить в суде о нарушении состояния здоровья политзаключенного.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

После этого Москалькова заявила, что не получала обращение относительно состояния здоровья Гриба.

Ранее сообщалось, что в Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула за анализами, сделанными российскими медиками. Также омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинскому политзаключенному необходима немедленная операция на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. После обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.