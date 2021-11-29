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Україна здобула першу перемогу у відборі на баскетбольний ЧС-2023

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 20:35
Україна здобула першу перемогу у відборі на баскетбольний ЧС-2023 Фото: Артем Пустовий став найкращим у переможному для України матчі проти Північної Македонії (fbu.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України з баскетболу здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу-2023. Підопічні Айнарса Багатскіса в Києві переграли Північну Македонію - 78:61.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Перші дві чверті поєдинок проходив у рівній боротьбі, проте весь час трохи попереду були македонці. Україна змогла вперше вийти вперед лише в третій чверті. А в заключній 10-хвилинці "жовто-сині" зробили ривок, який і допоміг здобути впевнену перемогу в матчі.

Кращим за ефективністю складі України став Артем Пустовий-18 очок, 5 підбирань і 3 блоки. В цілому крім нього ще троє гравців набрали 10 + очок - Денис Лукашов (13), Ілля Сидоров (13) і Олександр Липовий (12).

Україна здобула першу перемогу у відборі на баскетбольний ЧС-2023

У Північній Македонії кращим був Боян Крстевскі з 14 очками.

Україна здобула першу перемогу у відборі на баскетбольний ЧС-2023

Після двох турів в українців 3 очки. У першому турі "жовто-сині" поступилися Грузії. Сьогодні о 21: 30 відбудеться матч між лідерами нашої групи - Іспанія прийме Грузію.

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