Український гімнаст Ігор Радівілов виграв золото на чемпіонаті Європи в опорному стрибку

В останній день чемпіонату Європи з гімнастики українські спортсмени виграли дві нагороди, який проходив в Берні (Швейцарія). Ігор Радівілов завоював золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська посіла третє місце у вправах на колоді серед дівчат.
Про це повідомила в Facebook прес-служба Національного олімпійського комітету України.
В опорному стрибку Ігор Радівілов захистив статус чемпіона Європи, другий рік поспіль посівши перше місце на континентальній першості. Український спортсмен набрав 14,716 бала. Срібло завоював гімнаст з Ізраїлю Андрій Медведєв з Ізраїлю. Бронза у британця Джарна Реджини-Морана.
У вправах на колоді у дівчат бронзу завоювала українська гімнастка Анастасія Бачинська, яка набрала 13,333 бала. Вона пропустила вперед француженку Мелані Де Хесус Дос Сантос і представницю Нідерландів Санні Веверс.
У ще одному фіналі за участю українського спортсмена - 17-річний Ілля Ковтун на брусах посів п'яте місце, набравши 14,933 бала. У багатоборстві він завоював бронзову медаль.
Нагадаємо, українські спортсмени завоювали вже 104 ліцензії для участі в змаганнях на Олімпійських іграх в Токіо.Ліцензійний відбір у багатьох видах спорту ще триває і завершиться на початку липня.
Відзначимо, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році, будуть прищеплювати китайської вакциною CoronaVac проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech.
Раніше повідомлялося, що організатори Олімпійських ігор в Токіо планують підготувати 300 готельних номерів для спортсменів з позитивним тестом на коронавірус.