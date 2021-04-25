Український гімнаст Ігор Радівілов виграв золото на чемпіонаті Європи в опорному стрибку

В останній день чемпіонату Європи з гімнастики українські спортсмени виграли дві нагороди, який проходив в Берні (Швейцарія). Ігор Радівілов завоював золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська посіла третє місце у вправах на колоді серед дівчат.

Про це повідомила в Facebook прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В опорному стрибку Ігор Радівілов захистив статус чемпіона Європи, другий рік поспіль посівши перше місце на континентальній першості. Український спортсмен набрав 14,716 бала. Срібло завоював гімнаст з Ізраїлю Андрій Медведєв з Ізраїлю. Бронза у британця Джарна Реджини-Морана.

У вправах на колоді у дівчат бронзу завоювала українська гімнастка Анастасія Бачинська, яка набрала 13,333 бала. Вона пропустила вперед француженку Мелані Де Хесус Дос Сантос і представницю Нідерландів Санні Веверс.

У ще одному фіналі за участю українського спортсмена - 17-річний Ілля Ковтун на брусах посів п'яте місце, набравши 14,933 бала. У багатоборстві він завоював бронзову медаль.