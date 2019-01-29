Український футболіст після переходу в "Селтік" може опинитися в оренді

У Шведа буде вибір, де продовжувати кар'єру

Нападающий львовских "Карпат" Марьян Швед в ближайшее время должен официально завершить трансфер в "Селтик", однако украинец в шотландском клубе надолго не задержится. Об этом сообщает портал FootballHub на своей странице в сети Twitter.

Руководство "кельтов" рассматривает вариант с арендой украинца. В частности, вингера до конца сезона могут вернуть в "Карпаты". Кроме того, существует вариант с арендой в бельгийский "Андерлехт".

Тренер "Селтика" Брэндан Роджерс ранее отмечал, что в команде много атакующих хавбеков, поэтому Шведа берут с перспективой на следующий сезон.

Накануне игрок львовского клуба начал проходить медосмотр в "Селтике".