Український фристайліст Абраменко здобув срібло на чемпіонаті світу

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Олимпийский чемпион Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу 2019 года, который проходит в штате Юта, США. Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

В финале соревнований Абраменко выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который судьи оценили в 126,24 баллов. Первое место занял россиянин Максим Буров, которий получил 130,09 баллов, а бронза досталась швейцарцу Ною Роту.

В соревнованиях по лыжной акробатике среди женщин украинка Ольга Полюк заняла 7 место, чемпионкой стала представительница Беларуси Александра Романовская.

Серебряная медаль Абраменко стала второй в истории украинской лыжной акробатики наградой чемпионата мира после бронзы, которую Ольга Волкова получила в 2011 году.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Александр получил золотую медаль, которая стала третьей для Украины за всю историю участия в зимних играх.

Напомним, ранее Аннамари Данча завоевала первую в истории Украины медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу 2019 года. Спорсменка выиграла серебро в дисциплине параллельный слалом.