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Двоє українців вийшли у фінал чемпіонату світу з фристайлу

Новини » Спорт    06.02.2019 - 10:56
Двоє українців вийшли у фінал чемпіонату світу з фристайлу

У України непоганий шанс взяти ще одну медаль на турнірі

Українські фрістайлісти Олександр Абраменко та Ольга Полюк впевнено подолали кваліфікацію і виступлять в фіналах чемпіонату світу-2019, який проходить в американському Парк Сіті, штат Юта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана в лижній акробатиці Абраменко показав у кваліфікації другий результат (119,03 бала), поступившись лише швейцарцю Ное Роту (120,81 бала). Полюк відібралась в число 12 фіналісток, показавши п'ятий результат (79,06 бала).

Фінали в лижній акробатиці відбудкться в ніч на 7 лютого. Загальна збірна України з фрістайлу та сноуборду на змаганнях в Юті складається з 11 спортсменів.

Нагадаємо, Аннамарі Данча завоювала першу в історії України медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу 2019 року. Спорсменка виграла срібло в дисципліні паралельний слалом.

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