Український форвард знову зацікавив турецькі клуби

Колишній форвард іспанської "Малаги" Євген Селезньов увійшов у сферу інтересів декількох турецьких клубів. Про це повідомляє AS.

Про які саме командах йде мова не уточнюється. Раніше 33-річний нападник вже виступав за клуби з Туреччини - "Карабюкспор" і "Акхісар беледі".

Хоча у керівництва "Малаги" була опція автоматичного продовження українця ще на два роки, вони не вирішили скористатися цією функцією, незважаючи на те, що Селезньов був єдиний нападник на контракті у клубу. Раніше команду покинув ще один нападник - Густаво Бланко-Лещук повернувся в донецький "Шахтар" після року оренди в іспанській команді.

Селезньов у другій частині минулого сезону не вирізнявся результативними діями в 12 зустрічах за "Малагу" (2 - в основі).

"Малага" була близька до повернення до Прімери, але не пройшла в стикових матчах "Депортіво".

Нагадаємо, український нападник Роман Зозуля уклав новий контракт з "Альбасете", який виступає в Сегунді - другої за вагомістю футбольної ліги Іспанії.