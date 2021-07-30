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Український дзюдоїст Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади, але побореться за "бронзу"

Автор: Инна Собора

Український дзюдоїст Яків Хаммо поступився у чвертьфіналі своєму супернику - японцю Хісайоші Харасаві. Спортсмени виступали у ваговій категорії вище 100 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Таким чином, Хаммо потрапляє до втішного турніру, де буде боротися за бронзову нагороду з представником Узбекистану Бекмуродом Олтибоєвим.

Змагання повинні початися після 11:00, однак час може змінюватись.

Раніше повідомлялося, що 27-річний Хаммо сьогодні здобув перемогу над румуном Владутом Симонеску в 1/8 фіналу

Нагадаємо, в перший день Олімпіади українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола "бронзу".

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Олімпіада 2020