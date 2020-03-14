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Український дипломат заразився коронавірусом

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 16:34
Український дипломат заразився коронавірусом
Фото: МЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через зараження дипломата посольства переходять особливий режим роботи

Український дипломат в одній з країн світу заразився коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили в прес-службі, через зараження співробітника закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень з неділі, 15 березня, до п’ятниці, 20 березня 2020 року включно, переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян.

"На жаль, у нас вже зафіксований перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти спроможну мережу допомоги українцям по всьому світу", - зауважив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Особлива форма роботи передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов'язані з пандемією, повідомили в прес-службі МЗС.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України з понеділка 16 березня 2020 року переводить частину працівників на дистанційну роботу з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 (коронавірус).

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу. У Житомирській області померла 71-річна мешканка Радомишля, яка напередодні повернулася з Польщі. У неї підтвердили коронавірус 12 березня, вона перебувала у важкому стані.

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