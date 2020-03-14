Украинский дипломат заразился коронавирусом

Фото: МИД (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за заражения дипломата посольства переходят на особый режим работы

Украинский дипломат в одной из стран мира заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в пресс-службе, из-за заражения сотрудника зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 года включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Особая форма работы предусматривает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией, сообщили в пресс-службе МИД.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины с понедельника 16 марта 2020 года переводит часть сотрудников на дистанционную работу с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус).

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. У нее подтвердили коронавирус 12 марта, она находилась в тяжелом состоянии.