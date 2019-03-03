Український бронеавтомобіль "БАРС-8" успішно завершив випробування

БАРС-8" будуть застосовувати при веденні бойових дій

Государственные испытания бронеавтомобиля "БАРС-8" завершились успешно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал на странице в Facebook.

Как сообщается, это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов.

"БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа".

"БАРС-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач, охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что ГП "Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию танка Т-80БВ, который уже поставляется серийно в танковые подразделения Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты Украины.

Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в Государственном оборонном заказе на 2019 год предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных сил Украины, как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в ВСУ.