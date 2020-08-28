Постол і Рамірес провели дуель поглядів перед чемпіонським боєм

Фото: Рамірес і Постол (wboboxing.com)

Дату їхнього поєдинку переносили двічі через коронавірус

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес і український боксер Віктор Постол зустрілися сьогодні лицем до лиця напередодні бою. Суперники провели традиційну дуель поглядів, яка пройшла з дотриманням карантинних норм.

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank Boxing.

Боксери зберігали дистанцію один від одного і, як все навколо, були в масках.

Також Постол і Рамірес висловилися про майбутній бій. Українець зазначив, що збори видалися непростими через перенесення дати бою, але він відчуває, що у нього непогані шанси на перемогу. Американець налаштований продовжити свій шлях до звання абсолютного чемпіона.

"Постол спробує перешкодити мені, він досвідчений боєць, але я важко тренувався. Поєдинок не раз переносився, але я не йшов із залу і залишався терплячим", - сказав Рамірес.

Зазначимо, що Віктор Постол першим з українських боксерів проведе бій за чемпіонський титул після карантину.

Нагадаємо, проведення поєдинку Постол - Рамірес відкладалося двічі через коронавируса.