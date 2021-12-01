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Український бізнес знову погіршив очікування: НБУ назвав причину

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Україна, Середа 01 грудня 2021 16:02
Український бізнес знову погіршив очікування: НБУ назвав причину Фото: індекс очікувань бізнесу перейшов у негативну площину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес погіршив оцінки щодо перспектив своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді 2021 року становив 49,8 пунктів (51,4 у жовтні) та вперше за 7 місяців знизився нижче нейтрального рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Український бізнес знову погіршив очікування: НБУ назвав причину

"Стрімке здорожчання енергоносіїв, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат та зростання захворюваності в Україні й у світі погіршили оцінки підприємств більшості секторів економіки, що беруть участь у щомісячних опитуваннях", - зазначили в НБУ.

Український бізнес знову погіршив очікування: НБУ назвав причину

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 листопада 2021 року. В опитуванні взяло участь 385 підприємств. Серед опитаних підприємств 43,4% - компанії промисловості, 28,6% - сфери послуг, 22,6% - торгівлі, 5.5% - будівництва, 33,2% респондентів - великі підприємства, 30.4% - середні, 36.4% - малі.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, Індекс споживчих настроїв в Україні в жовтні 2021 року склав 68,8, що на 0,3 пунктів нижче за показник вересня. Падіння індикатора спричинене зниженням Індексу доцільності робити великі закупи, який зменшився на 5,4 пунктів.

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Національний банк України
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