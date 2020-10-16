Український бізнес планує скорочувати персонал та підвищувати зарплати

Четвертий квартал поспіль керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників у наступні 12 місяців. Скорочення персоналу прогнозують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім торгівлі, де не очікується змін.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України Національного банку за III квартал 2020 року.

За даними опитування, лише 10,2% підприємств планують наймати нових працівників упродовж наступних 12 місяців. Скорочення персоналу передбачають 21,0% опитаних компаній. У підсумку негативний баланс очікувань - "мінус" 10,8% (у попередньому кварталі - "мінус" 17,3%).

На тлі прогнозів щодо скорочення працівників спостерігається суттєве посилення очікувань щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 52,1% (у ІІ кварталі 2020 року - 26,8%). Лише 3,6% компаній готові до зменшення зарплат.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 серпня до 3 вересня 2020 року серед керівників 696 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

Відзначимо, мінімальна зарплата зросте у 2021 році на 30%. Відповідні показники закладені в проекті державного бюджету на наступний рік. Згідно з проектом, заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.