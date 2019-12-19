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Український біатлоніст Підручний стартуватиме першим у спринті Кубка світу в Ансі

Новини » Спорт     19.12.2019 - 10:32
Український біатлоніст Підручний стартуватиме першим у спринті Кубка світу в Ансі
Фото: Дмитро Підручний (biathlon.com.ua)

Погодні умови змаганням не сприяють

Український біатлоніст Дмитро Підручний отримав перший стартовий номер у спринтерській гонці, яка відкриватиме третій етап Кубка світу у французькому Ансі. Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Інші українці отримали наступні стартові номери: Артем Прима (26) і Антон Дудченко (40). Менше пощастило Русланові Ткаленку (54) і Артему Тищенку (92).

Чим раніше спортсмен стартуватиме, тим легше йому буде подолати трасу, оскільки температура на місці проведення змагань погіршує умови для біатлоністів. Напередодні термометр показував +14 градусів, а вночі пройшов невеликий дощ.

Організатори планують використати спеціальні засоби, але для тих біатлоністів, які бігтимуть в останніх групах, на трасі може залишитися "каша" зі снігу й води.

Напередодні дуже успішно виступили українці в Кубку IBU. В короткій індивідуальній гонці Анастасія Меркушина зі стовідсотковою влучністю стрільби фінішувала другою, а Сергій Семенов виграв аналогічне змагання серед чоловіків.

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