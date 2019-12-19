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Украинский биатлонист Пидручный стартует первым в спринте Кубка мира в Анси

Новости » Спорт     19.12.2019 - 10:32
Украинский биатлонист Пидручный стартует первым в спринте Кубка мира в Анси
Фото: Дмитрий Пидручный (biathlon.com.ua)

Погодные условия соревнованием не способствуют

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный получил первый стартовый номер в спринтерской гонке, которая откроет третий этап Кубка мира во французском Анси. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Другие украинцы получили следующие стартовые номера: Артем Прима (26) и Антон Дудченко (40). Меньше повезло Руслану Ткаленко (54) и Артему Тищенко (92).

Чем раньше спортсмен стартует, тем легче ему будет преодолеть трассу, так как температура на месте проведения соревнований ухудшает условия для биатлонистов. Накануне термометр показывал +14 градусов, а ночью прошел небольшой дождь.

Организаторы планируют использовать специальные средства, но для тех биатлонистов, которые будут бежать в последних группах, на трассе может остаться "каша" из снега и воды.

Накануне очень успешно выступили украинцы в Кубке IBU. В короткой индивидуальной гонке Анастасия Меркушина со стопроцентной точностью стрельбы финишировала второй, а Сергей Семенов выиграл аналогичное соревнование среди мужчин.

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